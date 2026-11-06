Yelkenli tekneleriyle çıktıkları yolculuk sırasında fırtınada kaybolan ve iki aydan uzun süredir kendilerinden haber alınamayan 86 yaşındaki bir denizci ile köpeği, bu hafta California kıyılarının yüzlerce mil açığında kurtarıldı.

ABD Sahil Güvenliği tarafından yayımlanan bültende, ikilinin "Willow Wind" adlı yelkenliyle Oregon eyaletine bağlı Astoria'dan Güney Pasifik'teki Amerikan Samoası'nda bulunan Pago Pago'ya doğru yaklaşık 5 bin millik bir yolculuk yaptığı, ancak 20 Ağustos'tan bu yana kendileriyle irtibat kurulamadığı bildirildi.

Sahil Güvenlik, denizcinin varış süresini geciktirdiğine yönelik bildirimin 24 Ekim'de ulaştığını, üç gün sonra yani 27 Ekim'de ise tekneye kayıtlı acil durum vericisinden bir sinyal alındığını açıkladı.

Bu uyarının ardından Sahil Güvenlik botları ile "Robert Ward" adlı sahil güvenlik gemisi koordine edilerek kurtarma operasyonu başlatıldı.

GÜNLERCE SÜRÜKLENDİ

Willow Wind, aynı günün akşam saatlerinde San Diego kıyılarının yaklaşık 460 mil açığında tespit edildi.

Çarşamba günü, 28 Ekim saat 03.20 civarında "Grand Orion" isimli bir yük gemisi çağrıya yanıt vererek bölgeye intikal etti; ancak hırçın deniz koşulları nedeniyle mürettebat ilk etapta denizciyi ve köpeğini güvenli bir biçimde alamadı.

Mürettebat, aynı gün saat 17.36 sıralarında gerçekleştirdiği ikinci müdahalede denizciyi ve köpeğini kurtarmayı başardı.

Direği kırılmış olarak bulunan yelkenli ise denizde sürüklenmeye bırakıldı. Ertesi sabah, California'daki Ventura'nın yaklaşık 170 mil batısında bulunan Grand Orion'a ulaşan Sahil Güvenlik helikopter ekibi, ikiliyi gemiden alarak San Diego'ya sevk etti.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yetkililer, denizcinin ayrıntılı sağlık kontrolü için Scripps Mercy Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sahil Güvenlik yetkilileri The California Post'a yaptıkları açıklamada, “Acil sağlık personeli denizciyi muayene etti. Kendisi halsizdi ve yürümekte güçlük çekiyordu ancak ciddi bir yaralanması yoktu” bilgisini paylaştı.

Komutan Jason Nguyen ise yayımladığı açıklamada, “Bu arama faaliyetini başarılı bir sonuca ulaştıran koordineli çabalarından ötürü ticaret bahriyelilerine ve Sahil Güvenlik ekiplerine minnettarız” dedi.

Nguyen ayrıca, “Bu vaka, acil durum iletişim ekipmanı taşımanın ve karadaki birinin seyahat planlarınızı bilmesini sağlayacak bir seyir planı oluşturmanın önemini vurgulamaktadır” ifadelerini kullandı.