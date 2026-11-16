Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde çalıştığı yem fabrikasında meydana gelen iş kazasında, helezon makinesine düşen 28 yaşındaki işçi İbrahim Arıcı hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Kadirli ilçesine bağlı Yukarıbozkuyu köyünde bulunan bir yem fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada işçi olarak çalışan İbrahim Arıcı, çalışma esnasında bir anlık dikkatsizlik sonucu dengesini kaybederek helezon makinesinin içine düştü.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Durumu fark eden mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla makineden ağır yaralı olarak çıkarılan genç işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan 28 yaşındaki İbrahim Arıcı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Arıcı’nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.