Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Gündüzler Mahallesi'nde yaşanan olayda 63 yaşındaki Gündüz Esenoğlu, hayvanlarını beslemek amacıyla yem kırma makinesini çalıştırdı. Makinenin başına geçen Esenoğlu, kısa süre sonra makine içine düştü. Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, Gündüz Esenoğlu'nun hayatını kaybettiğini tespit etti. Esenoğlu'nun cenazesi, savcılık ve jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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