Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Çarıklı Mahallesi'nde bulunan bir yem fabrikasında 6 Ağustos akşam saatlerinde acı bir iş kazası meydana geldi. Fabrikada görev yapan Suriye uyruklu Fozi K. (35), hayvan yemi makinesine yem torbası boşalttığı esnada henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybetti.

MESAİ ARKADAŞLARI ZAMANLA YARIŞTI

Dengesini kaybetmesiyle birlikte vücudunun yarısını çalışan yem makinesine kaptıran genç işçiyi gören mesai arkadaşları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese kısa sürede itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erlerinin hassas çalışması sonucu sıkıştığı makineden çıkarılan ağır yaralı işçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Fozi K., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otopsi ve resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından talihsiz işçinin cenazesi yakınlarına teslim edilerek toprağa verildi. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürdürülüyor.