Artakalan veya pişirilen yemeklerin saklama kabına aktarılmadan, pişirildikleri tencere ve tavalarla doğrudan buzdolabına konulması sağlık açısından ciddi riskler barındırıyor. Uzmanlar ve mutfak hijyeni yetkilileri, pişmiş gıdaların bile mikroorganizmalar için cazip bir ortam sunduğuna dikkat çekerek bu alışkanlığın terk edilmesi gerektiği konusunda uyardı.

ÇAPRAZ BULAŞMA RİSKİ VAR

Tencere ve tavalar hava geçirmez yapıya sahip olmadıkları için kapak kenarlarındaki açıklıklardan içeriye buzdolabındaki hava ve diğer gıdalardan parçacıklar nüfuz edebiliyor. Bu durum yiyeceğin tadını, kokusunu ve yapısını bozarken; buzdolabında bulunan çiğ gıdalar ile pişmiş yemekler arasında çapraz bulaşma yaşanmasına yol açıyor.

KİMYASAL TEHLİKE

Depolama aracı olarak tasarlanmayan metal tencere ve tavalar, buzdolabının soğuk ve nemli ortamına uzun süre maruz kaldığında korozyona uğrayabiliyor veya paslanabiliyor. Metal türüne bağlı olarak yaşanan bu tepkimeler, gıdaya zararlı maddelerin geçmesine sebep olabiliyor.

UZMANLAR GÜVENLİK AÇISINDAN UYARI YAPTI

Özellikle yüksek sıcaklıktaki yemeklerin büyük kaplar içinde buzdolabına konulması, cihazın iç sıcaklığını aniden yükselterek çevresindeki diğer gıdaların bozulma riskini artırıyor.

Bunun yanı sıra tencerelerin ve tavan saplarının buzdolabı içinde geniş yer kaplaması, düzeni bozduğu gibi kapak açılıp kapanırken saplara takılarak yemeklerin devrilmesine ve fiziki kazalara da zemin hazırlıyor.

Uzmanlar, pişirilen yemeklerin oda sıcaklığına geldikten sonra hava almayan, gıdaya uygun saklama kaplarına aktarılarak buzdolabında muhafaza edilmesini öneriyor.