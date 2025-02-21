İstanbul'da iki gündür kar yağışının etkisi altında. İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi zorunlu olmadıkça özel araçlarla dışarı çıkmayın çağrısı yaparken dün motokuryeler için de yasak geldi.

Yasak gelmeden önce evlere sipariş yetiştirmeye çalışan motokuryelerin videoları gündem olmaya devam ediyor.



Yemek siparişi veren bir kişi karda siparişi götüren kuryeye 'Yemeğim sıcak gelecek mi?' diye sordu. Motokurye çektiği videoda, 'Yemeğim sıcak gelir mi diyor. Gelir tabii kardeşim. Bu havada da sıcak gelmeyecek de ne zaman gelecek yani? Anlatabiliyor mu?" dedi.