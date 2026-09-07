Yemek sonrasında yaşanan şişkinlik ve hazımsızlık gibi şikayetlerin, sanılanın aksine tabağın içeriğinden ziyade yemek yeme ve sıvı tüketme biçiminden kaynaklanabileceği belirtildi.

YEMEK SIRASINDA SU TÜKETİMİNE DİKKAT

Yemek esnasında hızlıca ve bol miktarda su içmenin sindirimi zorlaştırabildiği ifade edildi. Yemek sırasında büyük yudumlarla alınan sıvılar, mide asidini seyrelterek midedeki besinlerin işlenme sürecini yavaşlatıyor. Özellikle çok soğuk veya gazlı içeceklerin tercih edilmesi de mide üzerindeki yükü artırarak şişkinlik ve fermantasyona yol açabiliyor.

ÇİĞNEME SÜRESİ SİNDİRİM HIZINI ETKİLİYOR

Uzmanlar, yetersiz çiğnemenin mideye büyük parçalar halinde besin gitmesine neden olduğunu ve bu durumun midenin iş yükünü artırdığını vurguluyor. Ağızda başlayan sindirim sürecinin yeterli çiğneme yapılmadan geçilmesi, yiyeceklerin midede kalma süresini uzatıyor. Büyük porsiyonlar ve hızlı tüketim birleştiğinde hazımsızlık şikayetleri kaçınılmaz hale geliyor.

DAHA RAHAT BİR SİNDİRİM İÇİN ÜÇ TEMEL ADIM

Sindirim sistemini rahatlatmak için önerilen üç temel alışkanlık şu şekilde sıralanıyor:

Porsiyonları küçültmek ve yavaş yemek: Doyma sinyallerinin beynimize ulaşması yaklaşık 20 dakika sürüyor. Porsiyonları küçülterek yavaş yemek, aşırı tüketimin önüne geçiyor.

Suyu oda sıcaklığında ve küçük yudumlarla içmek: Sıvı tüketimini tek dikişte yapmak yerine zamana yaymak ve oda sıcaklığında tercih etmek enzimlerin yapısını koruyor.

Lokmalar arasında çatalı bırakmak: Yemeğe ara vermek ve yavaş bir tempoda ilerlemek, öğün sonrası oluşan ağırlık ve uyku halini azaltıyor.

Fransız Sağlık Sigortası verilerine göre, günlük su ihtiyacının yalnızca yemek saatlerine sıkıştırılması yerine gün geneline dengeli bir şekilde yayılması, sindirim konforunu doğrudan destekliyor.