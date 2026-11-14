Türk mutfağı, kebaplardan baklavaya, mantıdan zeytinyağlı yemeklere kadar uzanan geniş bir lezzet yelpazesine sahip. Fakat Anadolu'nun köklü yemek kültürü, dünya çapında tanınan klasik tatlarla sınırlı değil. Ülkenin farklı bölgelerinde nesilden nesile aktarılan bazı yöresel yemekler, kullanılan malzemeleri ve pişirme yöntemleriyle duyanları şaşırtabiliyor.

Kimi sofralarda yıllardır büyük bir iştahla tüketilen bu yemekler, farklı bölgelerin kültürel mirasını da yansıtıyor. Bazıları alışılmışın dışındaki görüntüsüyle dikkat çekerken bazıları ise kendine özgü kokusu ve hazırlanış biçimiyle öne çıkıyor. İşte Türkiye'nin farklı yörelerinde yapılan, görenlerin ve duyanların ilgisini çeken sıra dışı geleneksel lezzetler...