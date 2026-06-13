Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde bulunan bir yemek fabrikasında meydana gelen silahlı saldırı, bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Olay, akşam saatlerinde Taşköprü ilçesine bağlı Alatarlar köyündeki yemek fabrikasında yaşandı. İddiaya göre Uğur E., fabrikaya gelerek tabancayla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Saldırıda fabrikada aşçı olarak görev yapan 40 yaşındaki Sinan Güleç ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güleç’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Sinan Güleç’in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Silahlı saldırının ardından kaçan şüpheli Uğur E.’nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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