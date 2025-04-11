Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesi güncellenmeye devam ediyor.
Türkiye'nin birçok şehrinde milyonlarca vatandaşın sağlığıyla oynayan işletmelerin ifşa edildiği listenin 10 Nisan tarihli güncellemesine, ürünlerinde 'tek tırnaklı eti' tespit edilen catering firması damga vurdu.
İŞ YERLERİNE EŞEK ETİ SATTILAR
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde faaliyet yürüten 'Merve Yemek' firmasının kullandığı kıymalarda eşek eti tespit ettiği duyurulurken, firmaya yönelik cezai yaptırım işlemi uygulandı.
Söz konusu firmanın ilçe ve il genelinde çok sayıda şirkete toplu yemek hizmeti sunduğu öğrenilirken, Bakanlık tarafından yayınlanan listede Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde faaliyet yürüten baharatçılara da yer verildi.
Listeye göre, Hasan Sarısoy'un sattığı toz kırmızı biberde, Yalçıntat Baharat'a ait sumakta, Kardeş Gıda'ya ait Baharium marka sumakta ve Yalçınkaya Biber Sanayi'ye ait Yalçınkaya Halis Biber marka kırmızı pul biberde ‘Gıdada kullanımına izin verilmeyen boya’ tespit edildi.