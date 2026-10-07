Olay, ülkenin en büyük kenti Ho Chi Minh City'de yaşandı. Soruşturmaya göre şebekenin başında 39 yaşındaki Luu Thanh Binh bulunuyordu. Gruplar tarafından geceleri çalınan kediler kentteki bir tesiste toplanıyor, ardından kedi eti satan restoranlara ve işletmelere gönderiliyordu.

GECE SAATLERİNDE SOKAKLARI DOLAŞIYORLARDI

Şebekeye bağlı grupların çalışma yöntemi de soruşturmayla ortaya çıktı. Şüphelilerin küçük gruplara ayrılarak motosikletlerle yerleşim bölgelerini dolaştıkları ve özellikle 23.00 ile 04.00 saatleri arasında kedileri yakaladıkları tespit edildi. Her grubun bir gecede yaklaşık 4 ila 10 kedi çaldığı belirtiliyor.

Polisin düzenlediği operasyonda yaklaşık 50 canlı kedi, 55 tuzak, iki tartı ve tüy temizlemekte kullanılan makineler ele geçirildi. Soruşturmanın ilerlemesiyle şüphelilerin bugüne kadar yaklaşık 2 bin 700 kediyi çalıp sattıklarını kabul ettikleri açıklandı.

KEDİLERDEN BAZILARI SAHİPLERİNE DÖNDÜ

Operasyonda kurtarılan kedilerden 13'ü sahiplerine teslim edildi. Geri kalan hayvanlar ise sahiplerinin bulunması için bir hayvan koruma kuruluşunun bakımına verildi. Polis, şebekeyle bağlantılı 12 kişi hakkında hırsızlık suçlamasıyla soruşturma yürütüyor.

Vietnam'da benzer bir operasyon haziran ayında da gerçekleştirilmiş, 400'den fazla kedi kurtarılmıştı. Son operasyon ise kedilerin gece saatlerinde sistematik biçimde çalındığı ve et ticaretine gönderildiği daha geniş bir ağın varlığını ortaya çıkardı.