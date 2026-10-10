Geleneksel kafe anlayışını kökten değiştiren yenilikçi bir konsept, seyahat ve yaşam dünyasında büyük merak uyandırdı. Rus yazar Ivan Mitin tarafından hayata geçirilen "Ziferblat" adlı kafe zincirinde alışılagelmiş adisyon kuralları tamamen rafa kaldırıldı. Müşterilerin tükettikleri yiyecek ve içeceklere tek bir kuruş bile ödemediği bu mekanda, yalnızca içeride kalınan süre fiyatlandırılıyor.

DAKİKA BAŞI ÜCRET TARİFESİ İŞLİYOR

İsmini Rusçada "saat kadranı" anlamına gelen kelimeden alan Ziferblat, aslında ilk olarak Moskova'da sanatçıların bir araya geldiği, şiir okumalarının yapıldığı bir paylaşım alanı olarak doğdu. Kirasını ilk başlarda sadece ziyaretçilerin gönüllü bağışlarıyla karşılayan mekan, maliyetlerin artması üzerine dakika başına sabit bir ücret tarifesine geçti.

Moskova'daki başarının ardından modelini İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşıyan kurucu Ivan Mitin, pahalı bir metropolde bu iş fikrinin tutması halinde tüm dünyada uygulanabileceğini kanıtlamış oldu.

ÇAY, KAHVE VE ATIŞTIRMALIKLAR TAMAMEN BEDAVA

Mekanın kapısından içeri giren müşteriler, çıkışta kaldıkları süre kadar ödeme yapıyor. İçeride sunulan standart çay, kahve ve bisküvi gibi ikramlar ise tamamen sürece dahil ediliyor. Özel kahve tariflerini denemek isteyen müşteriler tezgahın arkasına geçip kendi içeceklerini kendileri hazırlayabiliyor.

Müşterileri birer "mikro kiracı" olarak tanımlayan bu konseptte; evden çalışanlar, öğrenciler ve dinlenmek isteyenler üzerlerinde hiçbir "masadan kalk" baskısı hissetmeden dilediklerince vakit geçirebiliyor.

RUHSAT ENGELİNE TAKILDI, SEVENLERİ HAREKETE GEÇTİ

Self-servis mantığıyla işleyen ve düşük malzeme maliyeti sayesinde sürdürülebilir bir finansal yapı kuran işletme, Londra şubesinde beklenmedik bir bürokratik engelle karşılaştı. Bina sahibinin mekanı geleneksel bir restoran gibi değerlendirip sözleşme ihlali gerekçesiyle tahliye kararı aldırması üzerine kafe yönetimi, yerini koruyabilmek ve yeni depozito masraflarını karşılayabilmek adına kitlesel fonlama kampanyası başlattı.