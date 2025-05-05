TBMM Başkanvekil Sırrı Süreyya Önder için dün AKM'de düzenlenen törene katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e AKM önünde yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu'yla ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı.

Tengioğlu gözaltına alındıktan sonraki ilk ifadesinde şunları söylemişti:

"YEMEK KARTI VERMEDİLER"

"Ben daha önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak partili olmadığım için bana yemek vermediler. Bundan dolayı da uzun zamandır sinirliydim. CHP’nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili daha önceden biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Taksim’de kaldığım apart otelden çıktım, program olduğunu duydum. Oraya gittiğimde aslında bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda da sinirlerime hakim olamadım." demişti.

Halk TV yayınına katılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise, saldırganın iddiasını yalanladı.

CHP'li Çelik şunları kaydetti:

"BELEDİYE 8 AYDIR YARDIM EDİYOR"

"Yardım almadım ve bunu gerçekleştirdim" diyor ama doğruyu söylemiyor. Biz bu ifadeyi duyunca Beyoğlu Belediye Başkanı'na sorduk nedir durum diye. Belediye 8 aydır bu caniye yardım ediyor."