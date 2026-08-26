Düzenlemenin ayrıntılarını açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, kart kuruluşlarının esnaf ve tacirlerden komisyon dışında; uygulama barındırma, kira, sarf malzemesi, işletim, teknik destek, bakım ve depozito gibi adlar altında ek bedel talep etmesinin önüne geçildiğini bildirdi.

Bolat, uygulamanın amacının yüksek komisyon ve farklı adlar altındaki kesintiler nedeniyle esnafın yaşadığı sorunları gidermek olduğunu belirtti.

ÇEVRİM İÇİ SİPARİŞ PLATFORMLARINA ŞEFFAFLIK ZORUNLULUĞU

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, çevrim içi yemek sipariş platformlarındaki komisyon oranlarına da değinen Bolat, tüm platformlara tek tip komisyon sınırı uygulanmasının piyasa işleyişi açısından öngörülmeyen sonuçlar doğurabileceğini ifade etti. Platformların hizmet yapısı, sipariş hacmi ve ölçek farklarına dikkat çeken Bolat, komisyon ve hizmet bedellerinin açık ve anlaşılır şekilde gösterilmesinin zorunlu kılındığını aktardı.

Yeni mevzuat kapsamında öne çıkan diğer düzenlemeler şöyle sıralandı:

Satıcıya ek hizmet sunulmadan yalnızca kampanyaya katılım gerekçesiyle ek ücret alınamayacak.

İşletmeler ek hizmet, kampanya, indirim ve reklam faaliyetlerine katılmaya zorlanamayacak.

Kampanyalı satışlarda komisyon bedeli, alıcının ödediği nihai fiyat üzerinden hesaplanacak.

Hizmet bedelleri ve bu bedellerin farklılaşma koşulları sözleşmelerde açıkça yer alacak.

YEMEK KARTI KULLANICILARINI NASIL ETKİLEYECEK?

Sektör temsilcilerine göre, yapılan düzenlemeler doğrudan işletmeleri kapsasa da kart sahiplerine olumlu yansıyacak. Restoranların üzerindeki komisyon ve ek masraf yükünün kalkmasıyla birlikte, yemek kartı kabul eden işletme sayısının artması ve maliyet baskısının hafiflemesiyle menü fiyatlarındaki zam riskinin düşmesi bekleniyor. Ayrıca kartla ödemelerde yaşanan "komisyon farkı" veya "limit koyma" gibi uygulamaların da önüne geçilmesi hedefleniyor.