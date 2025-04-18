Çalışanların maaş dışı en büyük desteklerinden biri olan yemek kartlarında yeni dönem başladı. Artık market harcamaları için günlük üst limit 158 TL ile sınırlandırılıyor. Bu da aylık bazda, 22 iş günü üzerinden hesaplandığında 3.476 TL’lik bir tavan anlamına geliyor.

Maliye'nin düzenlemesiyle, yemek kartlarının yalnızca yemek amaçlı kullanılmasına yönelik adımlar sıkılaştırıldı. Artık bu kartlarla yapılan market alışverişlerinin toplamı, belirlenen üst sınırı aşamayacak. Uygulamanın temel gerekçesi ise, işverenlerin yemek kartı üzerinden elde ettiği vergi avantajının sadece yemek harcamalarıyla sınırlı tutulması.

"KASAP ET DERDİNDE, KOYUN CAN DERDİNDE"

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, yapılan düzenlemeyi sert sözlerle eleştirdi. “Yemek kartları ile ilgili bir sınırlama getirilmiş. Burada kasap et derdinde, koyun can derdinde deriz ya… Maliye, işverenlerin çalışanlarına verdikleri yemek kartlarında vergiden düşebilecekleri miktarı fren altına almış durumda,” dedi.

"HAZİNE'NİN KAYNAK İHTİYACI ARTTIKÇA..."

Ağaoğlu, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin üzerindeki baskının arttığını vurgulayarak, “Hazine'nin kaynak ihtiyacı arttıkça çözüm yine küçük esnafa yüklenmekte bulunuyor. Zincir marketlerin milyarlarca lira ciro yaptığı yerde, tüketicinin yediği yemeğe sınır konuyor,” ifadelerini kullandı.

"KENT LOKANTASI DIŞINDA 158 LİRAYA NEREDEN YEMEK YENEBİLİR?"

158 TL ile bir öğün yemek yemenin günümüz koşullarında neredeyse imkânsız hale geldiğini belirten Ağaoğlu, “Allah aşkına, bir kuru fasulye 200-300 lira olmuş. Kent lokantası dışında nerede yemek yenebilir bu paraya?” sözleriyle düzenlemeye tepki gösterdi.

Öte yandan işverenler aynı tutarı nakit yemek desteği olarak da verebilir, bu durumda da vergi avantajından faydalanabilirler.