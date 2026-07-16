Takvimler 9 Mart 2020 Pazartesi gününü gösteriyordu. Haftada 20 saatten fazla antrenman yapan 13 yaşındaki başarılı buz patencisi Marta Eliza Miller, büyük bir belirsizliğin ortasındaydı. Yaklaşan buz pateni sınavlarına hazırlanırken, skolyoz teşhisi için Los Angeles Çocuk Hastanesinde 3 ayrı emar (MR) taramasından geçti.

Koronavirüs salgını nedeniyle ülkenin kapanmasına günler kala, Marta ve annesi Corinna endişeli bir bekleyişe girdi. Alacakları tıbbi sonuç, Marta'nın spor kariyerinin sonu anlamına gelebilirdi. Onlar, bu zor süreçte içe kapanmak yerine sıra dışı bir karar verdi.

Yemek masasında bir fikir ortaya çıktı

success.com'da yer alan habere göre Marta ve annesi Corinna, hastane dönüşü akşam yemeğinde bir araya geldi. Gelecek telefonun ve teşhisin ağırlığı üzerlerindeyken, anne Corinna masada şu soruyu sordu:

"Eğer artık buz pateni yapamayacak olursan, seninle aynı durumda olan insanlara yardım etmek için bir şeyler yapalım mı?"

Marta’nın bu soruya yanıtı kısa ve net oldu: "Hadi yapalım."

Henüz kesin bir tıbbi teşhis almamışlardı. Ortada hiçbir iş planı veya bütçe yoktu. Sadece içlerindeki kaygıyı faydalı bir eyleme dönüştürmek istediler. Bu karar, bugün binlerce çocuğa ulaşan bir iyilik hareketinin ilk adımı oldu.

Beklenen telefon geldi: Ameliyata gerek kalmadı

Bir süre sonra uzman doktordan beklenen telefon geldi. Marta'nın omurgasında 48 derecelik bir eğrilik tespit edilmişti.

Doktor, bu derecedeki bir eğriliğin normal şartlarda cerrahi müdahale gerektirdiğini belirtti. Marta, aktif spor hayatı ve güçlü kas yapısı sayesinde ameliyatsız takip edildi. Zamanla omurga eğriliği 30-32 derece seviyesinde sabitlendi. Genç sporcu, geçtiğimiz ekim ayında hastaneden tamamen taburcu edildi.

Destek 5 yılda 1 milyon doları aştı

Marta ve annesi, doktorun olumlu haberine rağmen vakfı kurmaktan vazgeçmedi. Kurulan Marta Eliza Miller Vakfı (MEMF), aradan geçen beş yılda çığ gibi büyüdü.

Vakıf bugüne kadar 1 milyon dolardan fazla bağış topladı.

Amerika’nın 50 eyaletinde ve Porto Riko’da aktif destek programları başlattı.

Los Angeles Çocuk Hastanesindeki bir muayene ve bir alçı odasına Marta’nın adı verildi.

Hastaların evde aylık omurga ölçümü yapabilmesini sağlayan "Momentum" adlı mobil uygulamaya pilot destek sağlandı. Bu sayede çocukların röntgen sıklığı ve radyasyona maruz kalma oranı azaltıldı.

"Biz tedavi etmiyoruz, sadece yanlarında duruyoruz"

Vakfın en büyük özelliği, ailelere bir tedavi yöntemi dayatmaması olarak öne çıkıyor. Anne Corinna, her skolyoz vakasının kendine özgü olduğunu belirtiyor.

Vakıf, "Dik dur, güçlü ol, büyük hayaller kur" sloganıyla çalışıyor. Amacı, skolyozun toplumda bir utanma kaynağı olmasını engellemek ve hastaların kendilerini yalnız hissetmesini önlemek. Profesyonel danışmanlar veya büyük bütçeli reklam ajansları olmadan, sadece anne, kız ve gönüllülerden oluşan bir yönetim kuruluyla dev bir sosyal sorumluluk ağı yönetiliyor.