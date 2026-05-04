Çevrim içi yemek sipariş uygulamaları ve ikinci el araç piyasasındaki tüketici haklarına dair güncel gelişmeler, Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu tarafından TGRT Haber ekranlarında değerlendirildi. Özellikle pandemi süreciyle yaygınlaşan dijital hizmetlerdeki hak ihlallerine dikkat çeken Ağaoğlu, 1 Nisan itibarıyla başlayan yeni dönemin ayrıntılarını paylaştı.

Yeni mevzuat gereği sipariş kalemlerinin açıkça belirtilmesi gerektiğini ifade eden Ağaoğlu, platformların sorumluluk alanına dair şu açıklamalarda bulundu:

"Tüketici, ödediği paranın ne kadarının işletmeye gittiğini görecek. Eğer bu ayrıntılar yazılmıyorsa Reklam Kurulu’na şikayet edilmeli. Ayrıca 'restoran az koymuş' diyerek sorumluluktan kaçamazlar; bizim muhatabımız parayı ödediğimiz platformdur."

Ayrıca, ticari reklam iletilerinden rahatsızlık duyan vatandaşların, e-Devlet üzerinden İleti Yönetim Sistemi (İYS) aracılığıyla tüm izinlerini tek bir işlemle iptal edebilecekleri hatırlatıldı.

Tüketici Hakem Heyetlerinin yetki alanındaki genişlemeye değinilen açıklamada, ayıplı hizmet durumunda tazminat yolunun açık olduğu şu sözlerle vurgulandı:

"Ayıplı bir hizmetle (dökülmüş, karışmış yemek vb.) karşılaştığınızda Tüketici Hakem Heyetlerine başvurun. Artık Hakem Heyetleri sadece ürün bedeline değil, duruma göre manevi tazminata da hükmedebiliyor. Örneğin; misafirlerinize mahcup olduğunuz, manevi bir zarar gördüğünüz durumlarda, ödediğiniz bedelin iadesinin yanı sıra tazminat talebinde de bulunabilirsiniz. Kararı yargı verir ama tüketicinin bu haklarını bilmesi ve talep etmesi şarttır" şeklinde açıklamada bulundu.