Ticaret Bakanlığı, yemek sipariş platformlarında tek bir restorana ait işletmeyi farklı isim ve adreslerle göstererek tüketicileri yanıltan iki şirkete idari yaptırım uyguladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tek bir gerçek restorana sahip olmalarına rağmen platformlarda birden fazla restoran gibi görünmelerini sağlayan iki şirkete ceza verildiği belirtildi.

Açıklamada, "13.08.2026 tarihli 372 sayılı Reklam Kurulu toplantısında görüşülen dosyalarda, iki ayrı restoranın, yemek platformlarında gerçekte var olmayan farklı işletme adları, adresleri ve tüketici değerlendirmeleri kullandıkları tespit edildi." ifadesi kullanıldı.

TÜKETİCİLERİ YANILTAN REKLAMLARA CEZA

Bakanlık, bu uygulamayla tüketicilerin, farklı adreslerde faaliyet gösteren birden fazla bağımsız restoran olduğunu düşünmesine yol açıldığını belirtti.

Açıklamada, ilgili restoranlara idari para cezası ile reklamların ve ticari uygulamaların durdurulması cezası verildiği kaydedildi.

DİJİTAL PLATFORMLARDA DENETİMLER SÜRÜYOR

Ticaret Bakanlığı, Reklam Kurulu aracılığıyla internet siteleri, sosyal medya platformları, mobil uygulamalar ve dijital mecralarda aldatıcı reklamlara karşı denetimlerin süreceğini bildirdi.

Denetimlerin; sahte indirimler, gerçeği yansıtmayan fiyat gösterimleri, manipüle edilmiş tüketici yorumları, örtülü reklamlar ve influencer tanıtımları gibi uygulamaları kapsadığı vurgulandı.

Açıklamada, "Reklam Kurulu tarafından aykırılık tespit edilmesi hâlinde internet reklamları için 10.837.065 TL ye kadar idari para cezası uygulanabiliyor." denildi.

Bakanlık, gerekli durumlarda dijital içeriklere erişim engeli getirilebileceğini de hatırlattı.