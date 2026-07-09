Telefon ekranına birkaç dokunuşla yemek veya market alışverişini kapımıza getirtmek artık modern hayatın en büyük lükslerinden biri. Bu konfor, son zamanlarda şikayet sitelerinin ve sosyal medya platformlarının en hararetli tartışma başlıklarından birine dönüştü. Milyonlarca kullanıcının yaşadığı o malum senaryoda telefon çalıyor ve kurye, "Siparişiniz geldi, sizi binanın girişinde bekliyorum" diyerek bizi aşağıya çağırıyor.

Adresini daire numarasına kadar eksiksiz giren tüketici, yukarı çıkılmadığı için mağdur olduğunu düşünüp öfkeleniyor. Kuryeler ise kendi iş prosedürlerini savunuyor. Sosyal medyada kuryenin "tembelliği" olarak etiketlenen bu durumun arkasında, aslında kuryeleri zan altında bırakan çok ciddi bir suistimal ve güvenlik sorunu yatıyor.

SAHTE İADELERE KARŞI KORUMA

Olayın perde arkasına bakıldığında, kuryelerin yukarı çıkmama ya da paketi kapıya bırakıp gitmeme kararının arkasında, teslimat süreçlerinde yaşanabilecek suistimallerin önüne geçme amacı bulunuyor.

Sektörde karşılaşılan bazı durumlarda, sipariş kapıya bırakıldıktan sonra teslim alınsa bile sisteme "Siparişim bana ulaşmadı" şeklinde hatalı bildirimler yapılabiliyor. Dijital platformlar bu tür durumlarda süreç takibini ve doğrulamayı kurye üzerinden yürüttüğü için, teslimatın yapıldığını kanıtlamak operasyonel bir zorunluluk haline geliyor.

İşte tam bu noktada sistemdeki "Temassız Teslimat" kuralı devreye giriyor. Siparişinizi tamamlarken bu seçeneği işaretlemezseniz, sistem otomatik olarak "Elden Teslimat" protokolünü başlatıyor. Bu protokol, kuryenin paketi bizzat alıcıya ulaştırmasını, hatta özel bir onay kodunu yüz yüze almasını zorunlu kılıyor.

Teslimatın ulaştığına dair sistemsel bir açık kapı bırakmak istemeyen ve prosedürlere tam uyum sağlamayı hedefleyen kuryeler de bu süreçte kurallara sadık kalıyor. Temassız teslimat onayı (yani sistem üzerinden verilen izin) olmayan durumlarda kurye, teslimatı yasal olarak doğrulayabilmek adına binanın ortak bir alanında durarak müşteriyi yüz yüze teslimat için davet ediyor.

Gereksiz bir gerginlik yaşamadan yemeğinize kavuşmak istiyorsanız, çözüm aslında oldukça basit. Sipariş ekranında bir alışkanlık geliştirmek ve ödeme sayfasına geçmeden hemen önceki son ekranda yer alan "Temassız Teslimat" veya "Kapıya Bırak" seçeneğini bulup işaretlemek yeterli oluyor.

Bu küçük hamle, kuryeye sistemsel olarak "Bu paketi kapıya bırakabilirsin, sorumluluk bende" güvencesi veriyor. Böylece kuryenin üzerindeki tüm hukuki yükümlülük kalkıyor ve paketi gönül rahatlığıyla dairenize bırakmasının önü açılıyor.

Sistemi tamamen sağlama almak adına sipariş notu bölümüne "Temassız teslimattır, lütfen kapıya bırakınız" yazmak da süreci garantiye alıyor.

Bu sistemin kusursuz çalışması için kapıda ödeme yöntemi yerine online kartla ödemeyi seçmiş olmak gerekiyor; çünkü nakit veya pos cihazı kullanılan siparişlerde kuryenin sizinle yüz yüze gelmeden teslimat yapması ve kendini güvenceye alması doğası gereği imkansız hale geliyor.