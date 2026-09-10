Serenay Sarıkaya, Kaan Urgancıoğlu, Halit Ergenç, Linet ve dünyaca ünlü oyuncu Amaury Nolasco, önceki akşam İstanbul Ulus’ta aynı mekânda bir araya geldi. Gecenin ardından Sarıkaya ile Nolasco’nun Instagram’da birbirlerini takibe alması ise dikkatlerden kaçmadı.

AYNI MEKÂNDA BULUŞTULAR

İstanbul’da bir araya gelen ünlü isimler, geceyi aynı mekânda geçirdi. Prison Break dizisindeki rolüyle dünya çapında tanınan Amaury Nolasco, mekân çıkışında İstanbul’dan övgüyle söz etti.

Nolasco, “İstanbul’da harika bir gece geçirdim” derken Serenay Sarıkaya ise basın mensuplarının sorularını “İyiyim sağ olun, çok teşekkür ederim” diyerek yanıtladı.

GECENİN ARDINDAN SÜRPRİZ TAKİPLEŞME

Kameralar karşısında fazla konuşmayan Sarıkaya’nın, gecenin ardından Amaury Nolasco ile Instagram’da karşılıklı olarak takipleşmesi dikkat çekti.

İkilinin aynı gece bir araya gelmesinin ardından gelen bu sosyal medya hamlesi, magazin kulislerinde de merak uyandırdı.

YENİ BİR PROJE Mİ GELİYOR?

Serenay Sarıkaya ile Amaury Nolasco’nun takipleşmesi, “Uluslararası yeni bir ortak proje mi geliyor?” sorusunu beraberinde getirdi.

İkilinin aynı ortamda bulunması ve sonrasında sosyal medyada birbirlerini takip etmeye başlaması, olası bir iş birliği ihtimalini akıllara getirdi.