İhtiyaç duyulan pek çok ürünü kapıya getiren "Getir" uygulamasına bugün giriş yapmak ve sipariş vermek isteyen kullanıcılar hata mesajıyla karşılaştı. Sorunun neden kaynaklandığını merak eden kullanıcılar Getir çöktü mü, neden açılmıyor, ne zaman düzelecek? Sorusu üzerinden bilgi edinmek amacıyla araştırmalar yapmaya başladı.

ŞİKAYETLER ZİRVE YAPTI

Bağımsız arıza takip platformu DownDetector verilerine göre, kullanıcı şikayetleri saat 19:00’dan itibaren dikey bir ivme kazandı. Kullanıcılar en çok şu sorunları raporladı:

Uygulamanın açılış ekranında kalması.

Sepete ürün ekleyememe veya ödeme ekranında hata alma.

Mevcut siparişlerin takibinin yapılamaması.

GETİR'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Tepkilerin artması üzerine Getir yetkilileri bir özür mesajı yayımlayarak sorunu kabul etti:

"Kendi sistemlerimizde yaşanan teknik sorun sebebiyle bir süre hizmet veremediğimiz için özür dileriz. Sıkıntıyı çözmek için var gücümüzle çalışıyoruz, en kısa sürede hizmete devam edeceğiz."

KULLANICILARA DM ÜZERİNDEN MESAJ ATTILAR

Sistem arızası nedeniyle çağrı merkezine ulaşamayan kullanıcılar, seslerini sosyal medya platformları üzerinden duyurdu. Getir’in sosyal medya ekibi, özellikle "Siparişimi alamıyorum" diyen kullanıcılara tek tek yanıt vererek, mağduriyetlerin giderilmesi için DM (Direkt Mesaj) yoluyla iletişim kurulmasını istedi.

SİPARİŞLERİN DURUMU NE OLACAK?

Şirket yetkililerinden alınan bilgiye göre; sistemin çökmesi nedeniyle hazırlanamayan veya kuryeye ulaşmayan tüm siparişler otomatik olarak iptal edilecek. İptal edilen siparişlerin ücret iadeleri, sistem normale döndüğü andan itibaren banka prosedürlerine bağlı olarak hesaplara yansıtılacak.

Teknik arıza merkezi sistemde yaşandığı için Getir bünyesindeki tüm alt servisler (Yemek, Büyük, Çarşı ve Su) şu an için hizmet dışı kalmış durumda.

KURYELERİN DURUMU NE OLACAK?

Sistemin çökmesiyle birlikte kurye terminalleri de devre dışı kaldı. Teslimat yolundaki kuryelerin bir kısmı manuel yöntemlerle teslimat yapmaya çalışırken, sistemsel kopukluk nedeniyle birçok paket depolara geri yönlendirildi.