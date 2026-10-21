Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Edirne'deki İpsala ve Kapıkule gümrük kapılarında düzenlenen iki ayrı operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen toplam 7 bin 160 kültür varlığı ele geçirdi.

YEMEK VE MALZEME DOLABINA GİZLENMİŞ

Bakanlığın açıklamasına göre, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'den Yunanistan'a çıkış yapmak üzere İpsala Gümrük Kapısı'na gelen bir TIR'ı şüphe ve risk kriterleri doğrultusunda X-Ray taramasına sevk etti.

Tarama ve ardından yapılan detaylı aramalarda, TIR'ın dorsesindeki yemek ve malzeme dolabına gizlenmiş 5 bin 685 sikke, 130 ok ucu, 100 yüzük ve 20 muhtelif aksesuar bulundu. Araçta ele geçirilen kültür varlıklarının toplam sayısı 5 bin 935 olarak açıklandı.

KAPIKULE'DE 1225 SİKKE BULUNDU

İkinci operasyonda, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Gümrük Kapısı'ndaki rutin kontroller kapsamında bir TIR'ı X-Ray taramasına yönlendirdi.

Araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine detaylı arama yapıldı. Kontrollerde, gümrüğe beyan edilmediği belirlenen ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 1225 sikke ele geçirildi.