Türkiye’de yemek ve market siparişlerini taşıyan motokuryeler için yeni yılla birlikte mesleki yeterlilik belgesi şartı başlıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan "SRC-Kurye" belgesi zorunluluğunda son tarih olarak belirlenen 1 Ocak 2027’ye yaklaşık iki ay kaldı. Yıllardır sektörde çalışan mevcut kuryelerin de dahil edildiği ve yüz binlerce kişiyi kapsayan düzenlemede, belge alma sürecinin oldukça yavaş ilerlediği kaydediliyor.

Belgenin temini için eğitim ve sınav zorunluluğu bulunurken, toplam maliyetin 20 bin liraya kadar yükselmesi ve çalışanların 6 günlük eğitim programına katılma mecburiyeti sektör temsilcilerinin tepkisine neden oluyor.

BELGENİN MALİYETİ 20 BİN LİRA

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Ankara Kuryeler Esnaf Odası Başkanı Ramazan Akpınar, “Bizim itirazımız eğitime değil, bu eğitimin ücretli bir sisteme dönüştürülmesine. Bugüne kadar yaklaşık 3 bin kurye SRC-Kurye belgesi alabildi. Belgeyi almanın maliyeti 10-12 bin liradan başlıyor, 15-20 bin liraya kadar çıkabiliyor.” ifadelerini kullandı.

İPTAL DAVASI AÇILDI

“Biz eğitime karşı değiliz ancak bunun ücretli ve erişilmesi zor bir sistem üzerinden yürütülmesine karşıyız.” açıklamasında bulunan Akpınar “Halk eğitim merkezleri bu eğitimleri verebilir. Danıştay’da iptal davası açtık.” ifadelerini kullandı.

Akpınar “1 Ocak 2027’den itibaren belgesiz çalışan kuryelere yönelik yaptırımlar devreye girecek. Çok büyük bir kaos yaşanabilir. Belgesini alamayan kuryeler çalışamayacak, iş bırakmalar ve kontak kapatma eylemleri gündeme gelecek. İşler aksayacak, işsizlik artacak. Yemek ve market siparişlerinde de ciddi aksamalar yaşanabilir.” değerlendirmesinde bulundu.