ABD merkezli yemek ve market teslimat platformu DoorDash, Instacart'ı satın almak için yaklaşık 17 milyar dolarlık anlaşmaya imza attı. DoorDash'in açıklamasına göre kesin anlaşma, çevrim içi market alışverişi şirketinin hisse başına 65 dolar karşılığında satın alınmasını öngörüyor.

Belirlenen fiyat, Instacart hisselerinin 22 Ekim'deki borsa kapanış değerinin yüzde 26 üzerinde. Anlaşma kapsamında toplam bedelin en az yüzde 75'i nakit olarak ödenecek.

TESLİMAT AĞI VE SİPARİŞ TEKNOLOJİLERİ BİRLEŞTİRİLECEK

Satın almayla DoorDash'in geniş teslimat ağı ile Instacart'ın çevrim içi market alışverişi ve sipariş karşılama teknolojilerinin bir araya getirilmesi planlanıyor. Böylece farklı ölçeklerdeki market ve perakende işletmelerine daha kapsamlı hizmetler sunulması hedefleniyor.

İşlemin tamamlanması için Instacart hissedarlarının ve ilgili düzenleyici kurumların onayları gerekiyor. Bu onayların alınması ve olağan kapanış koşullarının yerine getirilmesi halinde satın almanın 2027'nin sonlarında veya 2028'in ilk yarısında sonuçlanması bekleniyor.