Yalnız yaşayan Altınsoy’un, dün saat 19.00 sıralarında ocakta yemek yaptığı sırada iddiaya göre elbisesi alev aldı. Alevleri söndürmeye çalışırken evin koridorunda düşen Altınsoy’un eteğindeki yangın bu kez halıya sıçradı. Alevler kısa sürede büyürken, kendisinden haber alamayan yakınları eve gelip kapıyı açtıklarında yangınla karşılaştı. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 4 çocuk annesi Altınsoy’un hayatını kaybettiği belirlendi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından Altınsoy’un cenazesi yakınlarına teslim edilerek Somuncu Baba Külliyesi’ne götürüldü. Cenazeye Aksaray Valisi Murat Duru ve yakınları katıldı. Altınsoy, kılınan cenaze namazının ardından Ervah Mezarlığı’nda toprağa verildi.

