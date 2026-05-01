Aksaray’da 91 yaşındaki Meryem Altınsoy yemek yaparken elbisesinin tutuşması sonucu çıkan yangında hayatını kaybetti.
Aksaray’ın Küçük Böcek Mahallesi’Nde meydana gelen olayda, yalnız yaşayan Meryem Altınsoy’un yemek yaparken elbisesi tutuştu. Alevleri söndürmek isterken evin koridoruna düşen yaşlı kadının eteğindeki yangın bu kez halıya sıçradı.
Alevler bütün evi sararken, Altınsoy’dan haber alamayan yakınları eve geldiklerinde yangınla karşılaştı. Altınsoy’un hayatını kaybettiği belirlendi.
Yaşlı kadının cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Ervah Mezarlığı’na defnedildi.