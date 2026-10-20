Gıda israfını önlemeye yönelik platformlardan Too Good To Go tarafından yayımlanan çarpıcı araştırma, İngiltere'deki ev fırıncılığı ve mutfak hevesinin ulaştığı mali faturayı gözler önüne serdi. Yetişkin nüfusun yüzde 83'ünün evde kek, pasta veya ekmek pişirdiği ülkede, her ay yaklaşık 237,8 milyon sterlinlik malzemenin doğrudan çöpe döküldüğü tespit edildi.

Yenilebilir durumda olan gıdaların yalnızca "sosyal medyada paylaşılabilecek kadar kusursuz görünmemesi" nedeniyle elden çıkarıldığı belirtilirken; aylık heba edilen yaklaşık 250 milyon sterlinlik bu meblağın, İngiltere Premier Ligi'nde ligin orta veya alt sıralarında yer alan bir futbol kulübünü bütünüyle satın alabilecek ya da iki Formula 1 takımının bir yıllık bütçesini finanse edebilecek büyüklükte olduğu vurgulandı.

YÜZDE 67'Sİ ÇÖPE ATIYOR

Yapılan analizler, televizyon programlarının ve mükemmeliyetçi sosyal medya görsellerinin amatör mutfaklarda yol açtığı savurganlığı çarpıcı verilerle kanıtlıyor. Araştırma sonuçlarına göre, evde hamur işi hazırlayanların yüzde 67'si pişirme sürecinde işler ters gittiğinde ya da bekledikleri görsel kusursuzluğu yakalayamadıklarında hazırladıkları ürünü doğrudan çöpe attığını itiraf ediyor.

Son bir ay içerisinde tezgâh başına geçenlerin neredeyse üçte biri, yani yüzde 30'u en az bir mutfak felaketi yaşadığını belirtirken; başarısızlıkla noktalanan her bir denemede ortalama 9,58 sterlin değerinde kaliteli gıda malzemesi çöpe gidiyor. Gıdaların elden çıkarılmasında en yaygın gerekçe yüzde 35 ile "yanıklar" olarak öne çıkarken, çöpe atılma kaderini en çok yaşayan yiyeceklerin başında yüzde 55 ile gösterişli kutlama pastaları geliyor. Görsel kusurlar nedeniyle feda edilen pastaları ise yüzde 27 ile ev yapımı ekmekler ve yüzde 23 ile bisküviler takip ediyor.

İSRAFI DURDURUN ÇAĞRISI

The Great British Bake Off gibi fenomen yemek yarışmalarının hevesiyle tezgâh başına geçenlerin ulaşılamaz görsel standartlar peşinde koştuğunu ifade eden uzmanlar, mutfaktaki bu savurganlığa karşı bilinçlendirme çağrısında bulundu.

Too Good To Go Genel Müdürü Chelsea Kerr, mutfağın görsel bir yarış değil paylaşım alanı olması gerektiğinin altını çizerek, "Mutfakta hamur işi yapmak eğlenmek, denemek ve paylaşmakla ilgilidir; kusursuzlukla değil. Altı biraz fazla pişmiş veya kabarması eksik kalmış bir kek televizyon jürisinden tam not almayabilir ancak bu durum onun çöpe ait olduğu anlamına gelmez. İyi bir yiyecek israf edilmeyi değil, afiyetle tüketilmeyi hak eder. Bir keki ya da çöreği çöpe atmadan önce onu yeniden değerlendirmeyi, dondurmayı veya olduğu haliyle tüketmeyi düşünün. Kusurlu bir hamur işi de son derece lezzetli ve kıymetlidir" ifadelerini kullandı.