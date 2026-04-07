Uzmanlara göre yemek yedikten sonra duş almak, sindirim sürecini olumsuz etkileyebiliyor. Bunun nedeni ise vücuttaki kan akışının yön değiştirmesi. Normalde yemek sonrası kan, sindirimi desteklemek için mide ve bağırsaklara yoğunlaşırken, duş alındığında bu akış cilt yüzeyine kayabiliyor. Bu da sindirimin yavaşlamasına neden olabiliyor.

Ayrıca yemek sonrası duş almak vücut ısısında değişime yol açarak mideyi zorlayabiliyor. Bu durum bazı kişilerde hazımsızlık, mide yanması ve şişkinlik gibi sorunları artırabiliyor.

Uzmanlar, bu alışkanlığın uzun vadede kabızlık gibi sindirim problemlerini tetikleyebileceğini belirtiyor. Bunun yanı sıra metabolizmanın etkilenmesiyle kilo kontrolünün zorlaşabileceği de ifade ediliyor.

Sadece sindirim değil, cilt üzerinde de etkiler görülebiliyor. Yemekten hemen sonra duş almak bazı kişilerde sivilce oluşumunu artırabilirken, göğüs bölgesinde yanma hissi gibi şikayetlere de yol açabiliyor.

Bu nedenle daha sağlıklı bir hayat için, yemek sonrası duş almak yerine bir süre beklemek öneriliyor.