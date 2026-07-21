Romanya'dan İngiltere'ye göç eden 34 yaşındaki Iolanda Morari, Londra belediyeleriyle iş birliği yaparak evsiz ailelere geçici barınma sağlayan bir işletme kurdu. Yönettiği 11 konut üzerinden her ay 11 bin sterlinin (yaklaşık 700 bin TL) üzerinde kâr sağlayan Morari'nin girişimcilik başarısı İngiltere gündemine taşındı.

İNGİLTERE'DEKİ İŞ MODELİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Morari; Brent, Ealing ve Merton belediyeleriyle ortaklaşa çalışarak Londra genelindeki 11 daireyi evsiz kalan ailelerin kullanımına sunuyor. Yerel yönetimler tam donanımlı bu konutlar için gecelik 150 ile 170 sterlin arasında ödeme yaparken, gayrimenkuller sürekli olarak dolu kalıyor. Girişimci, konut işletmeciliğinin yanı sıra belediyeler adına yeni mülklerin bulunması süreçlerinden de gelir elde ediyor.

YOKSULLUKTAN MİLYONLUK GELİRE ULAŞAN SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Romanya'da büyüdüğü yıllarda gıda yetersizliği nedeniyle okula sık sık aç gittiğini ifade eden Morari, 24 yaşında İngiltere'ye taşındıktan sonra ilk yıllarda restoran ve barlarda çalıştı.

Gayrimenkul yatırımcısı Samuel Leeds'in eğitim programına katılarak gayrimenkul ve sosyal konut modeline yönelen Morari, edindiği mentorluk desteğiyle ilk dairesini kazançlı bir işletmeye dönüştürdü ve kısa sürede belediyelerin ana tedarikçilerinden biri haline geldi.