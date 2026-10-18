Çin’in Gansu eyaletine bağlı Tianshui kentindeki Heshi Peixin Anaokulu’nda yaşanan olay, çocukların sağlığını tehlikeye atan ciddi bir gıda güvenliği skandalına dönüştü.

Soruşturmada, okul yönetiminin yemeklerin daha canlı ve iştah açıcı görünmesini istediği, bu amaçla gıdalarda kullanılmaya uygun olmayan kurşun içerikli pigmentleri tercih ettiği belirlendi.

İncelemelerde, internet üzerinden satın alınan boyaların üzerinde tüketim için uygun olmadığını belirten uyarıların bulunduğu tespit edildi. Buna rağmen pigmentlerin hamur karışımlarına eklendiği ve ekmek, pasta gibi yiyeceklerin hazırlanmasında kullanıldığı bildirildi.

247 ÇOCUĞUN KANINDA YÜKSEK SEVİYEDE KURŞUN SEVİYESİ

Skandal, Temmuz 2025’te çocukların sağlık sorunları yaşaması ve ailelerin şikâyetleri üzerine ortaya çıktı. Yapılan testlerde, incelenen 251 çocuktan 247’sinin kanında anormal derecede yüksek kurşun seviyesi tespit edildi.

Anaokulunda çalışan 34 personelden 28’inin test sonuçlarında da anormallikler görüldüğü aktarıldı.

Çocuklarda kusma, baş dönmesi, karın ağrısı, saç dökülmesi ve diş renginde değişiklik gibi belirtilerin ortaya çıktığı bildirildi.

İŞLETMECİYE MÜEBBET HAPİS CEZASI

Lanzhou Orta Halk Mahkemesi’nde görülen davada, anaokulunun işletmecisi Li Huifang müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Anaokulunun idari müdürü Zhu Jinglin’e 15 yıl hapis cezası verilirken, boyaları yiyeceklere karıştıran dört mutfak çalışanına da suçtaki sorumluluklarına göre 6 ila 8 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Mahkeme ayrıca Li Huifang’ın 500 bin yuan tutarındaki mal varlığına el konulmasına, Zhu Jinglin’e ise 300 bin yuan para cezası verilmesine hükmetti.

Kurşun maruziyeti, özellikle gelişim çağındaki çocuklarda ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Yüksek düzeyde kurşun, beyin ve sinir sistemine zarar verebilir; öğrenme, dikkat ve bilişsel gelişim üzerinde kalıcı olumsuz etkiler bırakabilir.

Anaokulunda yaşanan olay, çocukların tükettiği gıdaların güvenliği ve eğitim kurumlarının denetimi konusundaki endişeleri yeniden gündeme taşıdı.