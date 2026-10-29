Yemeksepeti'nin kurucusu ve eski sahibi iş insanı Nevzat Aydın, organize suç örgütlerinin hedefi oldu. Çocuğunun canıyla tehdit edilen ünlü iş insanı, polise başvurarak koruma ve adli işlem talebinde bulundu.

YUNANİSTAN NUMARASINDAN GELEN KAN DONDURAN TEHDİT

İş insanı Nevzat Aydın, Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği’ne giderek suç duyurusunda bulundu. Aydın, 28 Ekim günü saat 18.00 sıralarında mesajlaşma uygulaması üzerinden +30 kodlu Yunanistan menşeili bir numaradan arandığını ifade etti.

Kendisini kamuoyunda 'Çirkinler' olarak bilinen organize suç örgütünün mensubu K.A. olarak tanıtan şahsın, kendisinden 1 milyon euro (yaklaşık 37 milyon TL) haraç talep ettiğini aktaran Aydın, parayı vermemesi durumunda çocuğunun öldürüleceği yönünde açık ölüm tehditleri aldığını belirtti.

"SEREMONİ HABERLERİNİN HEMEN ARDINDAN BAŞLADI"

Korkunç tehditlerin başlama sürecini polise anlatan Nevzat Aydın, oğlunun 22 Ekim'de oynanan Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasının seremonisine çıkmasının ardından organize bir hedef göstermeye maruz kaldığını vurguladı.

Oğlunun seremoniye katılması karşılığında kulübe 100 milyon lira bağış yaptığı veya ödeme gerçekleştirdiği şeklinde gerçeği yansıtmayan iddiaların basına ve sosyal medyaya servis edildiğini kaydeden Aydın, tehditlerin bu haberlerin yayılmasının hemen ardından geldiğini dile getirdi. Ünlü iş insanı, kendisini hedef gösteren söz konusu asılsız haberleri üreten ve yayan kişiler hakkındaki hukuki şikayet haklarını da saklı tuttuğunu ifade etti.

Gelen şikayet üzerine Beykoz Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yurt dışı kaynaklı numaranın ve 'Çirkinler' suç örgütüyle bağlantılı olduğu öne sürülen K.A.'nın tespitine yönelik çok yönlü tahkikat başlattı.