Yemeksepeti’nin eski sahibi ünlü iş insanı Nevzat Aydın’ın çocuğunun canıyla tehdit edilerek 1 milyon euro haraç istenmesi olayında emniyet güçleri düğmeye bastı.

Nevzat Aydın, 28 Ekim günü saat 18.00 sıralarında mesajlaşma uygulaması üzerinden +30 kodlu Yunanistan menşeili bir hattan arandığını aktararak polise sığınmıştı. Kendisini 'Çirkinler' suç örgütü mensubu K.A. olarak tanıtan şahsın 1 milyon euro para talep ettiğini ve paranın ödenmemesi durumunda çocuğunu öldüreceği yönünde ölüm tehditleri savurduğunu belirten Aydın, Beykoz Asayiş Büro Amirliği’ne resmi şikayette bulunmuştu.

"100 MİLYONLUK SEREMONİ" İDDİASI ÇETEYİ HAREKETE GEÇİRDİ

Oğlunun 22 Ekim’deki Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasının seremonisine çıkmasının ardından organize bir algı operasyonuna maruz kaldığını belirten Aydın, kulübe tören için 100 milyon lira bağış yaptığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve tehditlerin bu asılsız haberlerin hemen arkasından başladığını vurgulayarak haberleri üretenler hakkındaki yasal haklarını saklı tuttuğunu ifade etmişti.

ORGANİZE ŞUBEDEN ŞAFAK OPERASYONU: 4 GÖZALTI

Gelen şikayet üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde derhal geniş çaplı soruşturma başlatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takipler sonucunda şüphelilerin adreslerini ve kullandıkları güzergâhları tek tek belirledi.

Belirlenen hedeflere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda, çete bağlantılı olduğu tespit edilen 4 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

BULGARİSTAN PLAKALI ARAÇTA OTOMATİK SİLAHLAR ÇIKTI

Zanlıların evlerinde ve kullandıkları Bulgaristan plakalı araçta yapılan aramalarda adeta cephanelik ele geçirildi. Aramalarda;

1 adet tam otomatik tabanca,

1 adet kısa namlulu otomatik tabanca,

Silahlara ait 73 adet dolu fişek ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki sorgu ve ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.