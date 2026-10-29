Yemeksepeti'nin kurucusu Nevzat Aydın, kendisini Çirkinler suç örgütü üyesi olarak tanıtan bir kişinin 1 milyon avro istediğini ve oğlunu öldürmekle tehdit ettiğini belirterek şikâyetçi oldu.

Yunanistan'a ait telefon koduyla başlayan bir numaradan arandığını söyleyen Aydın'ın açıklaması, kamuoyunun yeniden Çirkinler Çetesi'ne çevrilmesine neden oldu. Örgütün lideri olduğu iddia edilen Zuhat Altunç da merak edilen isimler arasında yer aldı. Peki, Çirkinler Çetesi kimdir, hangi suçlarla anılıyor ve Zuhat Altunç kimdir?

Nevzat Aydın olayı nedir?

DHA'nın haberine göre iş insanı Nevzat Aydın, 28 Ekim 2026'da saat 18.00 sıralarında +30 ülke koduyla başlayan bir numaradan arandı. Aydın, telefondaki kişinin kendisini Çirkinler suç örgütünden K.A. olarak tanıttığını ve kendisinden 1 milyon avro (yaklaşık 55,6 milyon lira) istediğini belirtti.

Aydın, parayı ödememesi halinde oğlunun öldürüleceği yönünde tehdit edildiğini söyleyerek Beykoz Asayiş Büro Amirliğine başvurdu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tehdit iddiası, Aydın'ın oğlunun 22 Ekim'de oynanan Trabzonspor-Beşiktaş maçının seremonisine katılması için 100 milyon lira ödediği yönündeki haberlerin ardından gündeme geldi. Aydın, söz konusu haberleri yayan kişiler hakkındaki şikâyet hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.

Çirkinler Çetesi kimdir?

Çirkinler Çetesi, İstanbul merkezli organize suç soruşturmalarında adı geçen yapılanmalardan biri. Örgüt; silahlı tehdit, yağma, yaralama, kundaklama ve uyuşturucu ticareti gibi çeşitli suçlamalarla gündeme geldi.

Soruşturmalara yansıyan iddialara göre örgüt üyeleri, bazı kişi ve işletmelerden zorla para talep etmek ve talepleri kabul edilmeyen kişileri tehdit etmekle suçlanıyor. Örgütle bağlantılı olduğu öne sürülen kişiler hakkında farklı tarihlerde operasyonlar da düzenlendi.

Çirkinler Çetesi, özellikle İstanbul'daki silahlı saldırılar ve diğer organize suç olaylarıyla kamuoyunun dikkatini çekti. Bununla birlikte, örgütle ilişkilendirilen her olayın ve kişiye yöneltilen her suçlamanın ayrı değerlendirilmesi gerekiyor.

Çirkinler Çetesi'nin lideri Zuhat Altunç kimdir?

Zuhat Altunç, Çirkinler Çetesi'nin elebaşı olduğu iddia edilen isim olarak biliniyor. Hakkındaki haberlerde 1993 yılında Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde doğduğu belirtiliyor.

Altunç'un adı, örgütün faaliyetlerine yönelik soruşturmalarda ve organize suç yapılanmasına ilişkin haberlerde öne çıktı. İçişleri Bakanlığının Mart 2024'te duyurduğu Mahzen-2 operasyonunda da elebaşılığını Zuhat Altunç'un yaptığı belirtilen örgüte yönelik çalışma yürütüldü.

İstanbul merkezli iki ilde düzenlenen operasyonda örgütle bağlantılı olduğu öne sürülen 47 şüpheli yakalandı. Dönemin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun ardından örgütün çökertildiğini açıkladı.

Zuhat Altunç yakalandı mı?

Zuhat Altunç'un yakalanıp yakalanmadığı, Çirkinler Çetesi hakkında araştırılan başlıca sorular arasında yer alıyor. Mart 2024'teki Mahzen-2 operasyonu sırasında Altunç'un yurt dışında olduğu ve firari olarak arandığı bildirilmişti.

Ocak 2026'da ise Çirkinler Çetesi yöneticilerinden Cihat Altunç'un Hırvatistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirildiği açıklandı.