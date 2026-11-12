Sofradan kalkar kalkmaz içilen çayın masum bir alışkanlık olmadığı çarpıcı verilerle ortaya çıktı. Uzmanların uyarılarına göre, yemeklerin hemen ardından çay tüketenlerde besinlerdeki demir emilimi yüzde 80'e varan oranlarda bloke olduğu tespit edildi.

VİTAMİN VE MİNERALLERİ ADETA SÜPÜRÜYOR

Çaydaki tanen ve polifenol bileşikleri, yiyeceklerdeki demire bağlanarak bağırsaklardan emilimini neredeyse durma noktasına getiriyor. Bu durum zamanla kronik halsizlik, baş dönmesi, saç dökülmesi ve kansızlığa (anemi) yol açıyor. Üstelik aynı bileşikler kemik sağlığı ve sinir sistemi için kritik olan kalsiyum, çinko, magnezyum ve B1 vitamininin de vücut tarafından kullanılmasını engelliyor.

MİDE YANMASINI TETİKLİYOR

Yemek üzerine içilen sıcak çay mide asidini seyrelterek sindirimi yavaşlatırken, içerdiği kafein ve teofilin nedeniyle reflü, gastrit ve mide yanmasını tetikliyor. Bağırsak hareketlerini de yavaşlatan bu alışkanlık, kronik kabızlığa zemin hazırlıyor.

EN DOĞRU ÇAY SAATİ NE ZAMAN?

Besinlerin vücuda tam fayda sağlaması için çayın yemekten en az 45-60 dakika sonra içilmesi gerekiyor. Çaydan vazgeçemeyenler içinse çaya sıkılan birkaç damla limon, içerdiği C vitamini sayesinde demir kaybını önemli ölçüde azaltıyor.