Aden Körfezi'nde bir tanker, silahlı gruplar tarafından kaçırıldı. Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları Kurumu (UKMTO), olayın Yemen'in El Mukalla kentinin 136 deniz mili doğusunda gerçekleştiğini bildirdi.

Batıya doğru seyreden tanker, kendisine yaklaşan 'yetkisiz bir gemi' nedeniyle yardım çağrısı yaptı.

Yardım çağrısının ardından 6 silahlı kişinin tankere çıktığı ve geminin kontrolünü ele geçirdiği belirtildi.

Tankerin, kontrolü ele geçiren kişiler tarafından Somali yönüne çevrildiği aktarıldı. Olayın ardından tankerin mevcut durumu ve mürettebatın güvenliğiyle ilgili ayrıntılar henüz açıklanmadı.

UKMTO, olayla ilgili gelişmeleri takip ettiğini duyurdu. Bu gelişmeler, bölgedeki güvenlik endişelerini yeniden gündeme getirirken, Husiler'in daha önce Aramco'nun Cizan rafinerisine yönelik saldırıları da hatırlatılıyor.