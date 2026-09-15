Yemen’de yıllardır devam eden savaşta tansiyon yeniden yükseldi. İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan’ın desteklediği ve uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine bağlı güçler arasında ülkenin farklı bölgelerinde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

Husilerin askeri medya birimi, hükümet güçleriyle yaşanan çatışmalara ilişkin yeni görüntüler yayımladı. Reuters’ın 15 Eylül tarihli haberinde, görüntülerin Husilerin 14 Eylül’de Yemen’in batısında düzenlediği geniş kapsamlı operasyon sırasında elde ettiği kazanımları gösterdiği aktarıldı. Husiler görüntülerin Hudeyde ve Taiz vilayetlerinden olduğunu belirtti.

HUSİLER KIZILDENİZ KIYISINDA İLERLEDİ

Son gelişmelerde Husilerin Yemen’in batısındaki ilerleyişi dikkat çekti. Associated Press’in haberine göre örgüt, stratejik öneme sahip liman kenti Moha ile Babülmendep Boğazı’nda bulunan bir adanın kontrolünü ele geçirdi.

Yemen hükümeti ise kaybedilen bölgeleri geri almak amacıyla Kızıldeniz kıyısına ilave askeri birlikler göndereceğini açıkladı.

The Guardian’ın 15 Eylül tarihli haberine göre Husiler daha sonra Büyük ve Küçük Haniş adalarının kontrolünü de ele geçirerek Kızıldeniz’deki konumunu güçlendirdi. Bu gelişmenin Babülmendep çevresindeki askeri dengeler açısından önemli sonuçlar doğurabileceği değerlendiriliyor.

HÜKÜMET GÜÇLERİNE KARŞI SALDIRI

Husilerin ilerleyişine karşı Suudi Arabistan destekli hükümet güçleri de çeşitli cephelerde karşı operasyonlar başlattı.

Al Jazeera’nın aktardığı bilgilere göre hükümet güçleri, Husilerin saldırısını püskürttükten sonra Taiz’in batısındaki bazı mevzileri yeniden ele geçirdi. Operasyonlara Husi mevzilerine yönelik hava saldırıları da eşlik etti.

Çatışmalar Taiz ile sınırlı kalmadı. El Cevf, Marib ve Kızıldeniz kıyısındaki cephelerde de yoğun çatışmaların yaşandığı bildirildi.

AP’nin haberinde, Yemen hükümetine bağlı Ulusal Direniş güçlerinin son haftalardaki çatışmalarda 500’den fazla hükümet askerinin ve yaklaşık 1000 Husi savaşçısının öldüğünü açıkladığı belirtildi. Ancak söz konusu rakamların bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadığı vurgulandı.

Gerilim Yemen sınırlarının dışına da taşındı. Husilerin son günlerde Suudi Arabistan topraklarına füze ve insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlediği bildirildi.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan’ın güneyindeki Şarura askeri üssünün füze ve İHA’larla hedef alındığını açıkladı. Seri, saldırılarda silah depoları ile komuta-kontrol merkezlerinin hedef alındığını öne sürdü.

Financial Times’ın 15 Eylül tarihli haberine göre, son bir haftada gerçekleştirilen Husi füze ve İHA saldırılarında Suudi Arabistan’da 13 kişi yaralandı. Abha, Taif ve Hamis Muşayt başta olmak üzere bazı bölgelerde de maddi hasar meydana geldi.

SUUD YÖNETİMİNE SALDIRI

Husiler ise Suudi Arabistan’ın Yemen’deki mevzilerine yönelik yoğun hava saldırıları gerçekleştirdiğini iddia etti.

Husi siyasi bürosundan Nasreddin Amir, Suudi güçlerinin 9 Eylül gecesi Marib, El Cevf, Taiz ve Hudeyde’de Husi kontrolündeki bölgelere 32 hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü. Husi kaynakları özellikle Marib’in Sirvah bölgesindeki bombardımanın yoğun olduğunu bildirdi.

AP de Husi kaynaklarının dört vilayette gerçekleştirildiğini belirttiği 32 Suudi hava saldırısına ilişkin açıklamalarını aktardı.

Çatışmaların en kritik noktalarından biri ise Babülmendep Boğazı oldu. Kızıldeniz’i Aden Körfezi ve Hint Okyanusu’na bağlayan boğaz, küresel deniz ticareti ve enerji taşımacılığı açısından stratejik bir geçiş güzergahı olarak öne çıkıyor.

Husilerin Moha ve çevresindeki adalarda kontrol sağlaması, grubun Babülmendep üzerindeki askeri baskısını artırdı.

Wall Street Journal, Husilerin bölgedeki hızlı ilerleyişinin küresel enerji sevkiyatı açısından kritik öneme sahip koridordaki güç dengesini değiştirdiğini yazdı. The Guardian da gelişmelerin özellikle Suudi Arabistan’ın petrol ihracatı açısından baskıyı artırabileceğine dikkat çekti.

94 BİN KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

Yemen’de yeniden tırmanan çatışmaların en ağır sonuçlarından biri siviller üzerinde görülüyor.

AP’nin 15 Eylül tarihli haberine göre son çatışmalar nedeniyle yaklaşık 94 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. Yaklaşık 2 bin Yemenlinin ise Kızıldeniz’i geçerek Cibuti’ye ulaştığı bildirildi.