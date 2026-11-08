Yemen ordusunun resmi internet sitesi 26 Eylül’de yayımlanan haberde, ordunun 5 Ekim’de başlattığı “Yemen’in Şafağı” operasyonuyla şiddetlenen çatışmaların farklı cephelere yayıldığı belirtildi.

Ülkenin doğusundaki Marib kentinde Husilere karşı yürütülen operasyonlar sırasında 2’si saha komutanı olmak üzere 9 subayın hayatını kaybettiği, yaşamını yitiren askerler için cenaze töreni düzenlendiği aktarıldı. Subayların ölümüne ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

Çatışmaların Marib’in yanı sıra Lahic, Sada ve Taiz illerinde sürdüğü kaydedildi.

Husilerin mevzileri SİHA ve topçu atışlarıyla hedef alındı

Yemen ordusu, X hesabından yaptığı açıklamada, Lahic ilinin güney ve güneybatı cephelerinde Husilere ait mevzilerin silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve topçu atışlarıyla vurulduğunu duyurdu.

Açıklamada, siperlerin ve askeri hedeflerin hedef alındığı belirtilerek saldırıların ağır kayıplara yol açtığı ifade edildi. Ancak can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Husilerden Suudi Arabistan’a saldırı açıklaması

Husilere bağlı SABA haber ajansında yer alan haberde, Suudi Arabistan’ın Yemen’in kuzeyindeki Sada ve güneybatısındaki Taiz vilayetlerine hava saldırıları düzenlediği öne sürüldü.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri ise Suudi Arabistan’a yönelik balistik ve seyir füzeleri ile insansız hava araçlarının kullanıldığı “4 nitelikli saldırı” gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Suudi Arabistan’ın resmi haber ajansı SPA’da yer alan haberde de Riyad’da bulunan petrol şirketi Aramco’ya ait bir binanın hedef alındığı bildirildi. Binaya isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle sınırlı hasar meydana geldiği aktarıldı.

Yemen’de iç savaş 2014’ten bu yana sürüyor

Yemen’deki iç savaş, İran destekli Husilerin Eylül 2014’te başkent Sana ve bazı vilayetlerin kontrolünü ele geçirmesiyle başladı.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015’ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Son dönemde hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar yeniden yoğunlaşırken, Husiler kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan’ı balistik füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.