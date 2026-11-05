Yemen Başkanlık Konseyi tarafından 5 Ekim’de başlatılan “Yemen’in Şafağı” operasyonunun birinci ayı dolayısıyla yayımlanan açıklamada, farklı cephelerde yürütülen saldırıların Husilerin askeri kapasitesine ağır darbe indirdiği belirtildi. Hedef alınanlar arasında Husi yöneticilerinin de bulunduğu ifade edilirken, operasyonun belirlenen amaçlara ulaşılıncaya kadar sürdürüleceği kaydedildi.

DEVLET EGEMENLİĞİNİ SAĞLAMAK

Konsey, operasyonun temel hedeflerini Husilerin darbe yönetimine son vermek, devlet kurumlarını yeniden işler hale getirmek ve ülkenin tamamında devlet egemenliğini sağlamak olarak sıraladı.

Açıklamada ayrıca Suudi Arabistan'ın Yemen'e sağladığı desteğe teşekkür edildi. Bu desteğin devlet kurumlarının faaliyetlerini sürdürmesine, kamu çalışanlarının maaşlarının ödenmesine, temel hizmetlerin devamına ve insani krizin hafifletilmesine katkıda bulunduğu belirtildi.

ADEN’DEN FAALİYETLERİNİ YÜRÜTÜYOR

Yemen hükümet güçleri, 5 Ekim'de başkent Sana başta olmak üzere Husilerin kontrolündeki bölgeleri geri almak amacıyla “Yemen'in Şafağı” operasyonunu başlatmıştı.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın yanı sıra ülkenin kuzey ve batısındaki geniş bir alanı kontrol ediyor. Uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümeti ise geçici başkent ilan edilen Aden'den faaliyetlerini yürütüyor.

GİRİŞİMLERDEN SONUÇ ALINAMADI

Hükümet güçleri ile Husiler arasında yıllardır devam eden çatışmalar, ülkede ciddi bir insani ve ekonomik krize neden oldu. Siyasi çözüm için bölgesel ve uluslararası düzeyde yürütülen girişimlerden ise henüz sonuç alınamadı.

TAHRAN YÖNETİMİ SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, Yemen hükümetine destek vermek amacıyla Mart 2015'te Husilere karşı askeri müdahalede bulunmuştu. Yemen hükümeti ve bazı bölge ülkeleri, Husilere İran'ın destek sağladığını öne sürerken Tahran yönetimi bu suçlamaları kabul etmiyor.