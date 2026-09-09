Yemen’in güneybatısındaki Dali vilayetinde, Savunma Bakanı Taher al-Aqili’nin bölgeyi ziyareti sırasında silahlı çatışma çıktı. Aqili’nin cephe hatlarını ve bölgedeki birlikleri ziyaret etmek amacıyla vilayete geldiği belirtildi.

Bakanın bölgeye ulaşmasının ardından bazı silahlı grupların kentin giriş ve çıkış yollarını kapattığı bildirildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Bakan’ın konvoyu ile silahlı gruplar arasında çatışma çıktı.

ASKERİ ARAÇ HEDEF ALINDI

Yemen Monitor’un askeri bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Bakan Aqili’nin konvoyuna eşlik eden askeri araçlardan biri saldırıya uğradı.

Konvoyun ilerleyebilmesi için önündeki yolu açmaya çalışan aracın hedef alınması sonucu ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı. Ancak can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin henüz kesin bir bilgi paylaşılmadı.

Çatışmalar sırasında RPG tipi silahların da kullanıldığı ileri sürülürken, konvoydaki araçlardan birinin tamamen yandığı iddia edildi.

SAVUNMA BAKANI KUŞATMA ALTINDA MI?

Bölgeden gelen çelişkili bilgiler, Savunma Bakanı Taher al-Aqili’nin durumuna ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Yerel kaynaklar, silahlı grupların Aqili ve beraberindeki heyeti Bin Aboud askeri kampında kuşattığını öne sürdü. Kentin çıkışlarının kapatıldığı ve Bakan’ın bölgeden ayrılmasının engellenmeye çalışıldığı bildirildi.

Bazı kaynaklar Aqili’nin ele geçirildiğini iddia ederken, diğer kaynaklar Bakan’ın kampta kuşatma altında tutulduğunu aktardı. Bu nedenle Aqili’nin esir alındığı yönündeki iddialar şu aşamada doğrulanmış bilgi olarak değerlendirilmiyor.

BAZI KORUMALAR ALIKONULDU

Aden Time’ın haberinde ise Bakan’ın beraberindeki bazı kişilerin alıkonulduğu, bir askeri aracın kullanılamaz hale getirildiği ve başka bir aracın da ele geçirildiği öne sürüldü.

Başka bir Yemen kaynağı da Bakan’ın üst düzey yardımcılarından birinin yanı sıra bazı korumalarının silahlı gruplar tarafından alıkonulduğunu iddia etti.

Resmi açıklama bekleniyor

Çatışmaların ardından gözler Yemen hükümeti ve Savunma Bakanlığına çevrildi. Taher al-Aqili’nin sağlık durumu, bulunduğu yer ve saldırının bilançosuna ilişkin şu ana kadar doğrulanmış kapsamlı bir resmi açıklama yapılmadı.