İsrail ordusu, Yemen'den İsrail'e doğru fırlatılan bir füze tespit edildiğini açıkladı.
Tel Aviv'de siren sesleri duyurlurken ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin tehdidi engellemek üzere faaliyette olduğu belirtildi.
İsrail Kanal 12 televizyonu ise Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı hava sahası kapatıldı.
GEÇEN AY İSRAİL SALDIRI DÜZENLEMİŞTİ
Geçtiğimiz aylarda İsrail, Yemen'in başkenti Sana'da bulunan Sana Uluslararası Havaalanı'na ve sahil şehri Hudeyde'ye hava saldırıları düzenlemişti.
ABD de Husilere yönelik yaklaşık 1.5 ay saldırılar düzenlemiş; ABD Başkanı Donald Trump, Husilerin gemilere saldırmayacağını ifade ederek, saldırıların durdurulması talimatı vermişti.
Husiler, İsrail ile bağlantısı bulunan gemilere Aden Körfezi civarında saldırılar düzenlemişti.