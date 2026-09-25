Yemen resmi haber ajansı SABA’nın aktardığına göre Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el- Alimi, 26 Eylül Devrimi’nin 64’üncü yıl dönümü kapsamında yaptığı konuşmada Husilerden ayrılmak isteyenlere yönelik yeni sürece ilişkin bilgi verdi. Alimi, “Cumhuriyet ve anayasal meşruiyet saflarına güvenli dönüş kapısının” cuma günü itibarıyla açıldığını belirtti.

YASAL DÜZENLEME YAPILACAK

Husilerden ayrılan, çatışmalara katılmayı veya örgüt adına faaliyet yürütmeyi bırakan kişilerin, yasal ve anayasal prosedürler doğrultusunda daha sonra çıkarılacak “kapsamlı aftan” yararlanabileceği ifade edildi. Alimi ayrıca ordu ve güvenlik güçlerinde görev yapan kişilerin yasal çalışma haklarının korunması için durumlarının düzenlenmesine yönelik çalışma yapılacağını söyledi.

YÖNETİMİN HEDEFİNİ AÇIKLADI

Alimi konuşmasında Yemenlilere ordu ve güvenlik güçlerinin çevresinde birleşmeleri çağrısı yaptı. Vatandaşlardan resmi kanallar üzerinden bu kurumlara katılmalarını isteyen Alimi, yönetimin hedefinin “devlet kurumlarını yeniden tesis etmek ve Sana'ya ulaşana kadar ülkenin tamamında egemenliği sağlamak” olduğunu dile getirdi.

Cephelerde yaşanabilecek değişimlerin veya bazı bölgelerin kaybedilmesinin bu hedefi değiştirmeyeceğini söyleyen Alimi, son dönemdeki gerilimin sorumluluğunu da Husilere yükledi. Taiz, Marib, Cevf, Hudeyde, Lahic, Hadramut, Beyda, Şebve ve Dali’de yaşanan gelişmelerin güç kullanılarak yeni bir durum oluşturma girişiminin parçası olduğunu savundu.

BÖLGE ÜLKELERİNE ÇAĞRI

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı, bölgedeki dost ve müttefik ülkelere de çağrıda bulundu. Alimi, Yemen hükümeti ve silahlı kuvvetlerine destek verilmesini ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun yanında yer alınmasını istedi.

Devlet kurumlarının yeniden oluşturulmasının yalnızca Yemen açısından değil, bölge ve Kızıldeniz’in güvenliği bakımından da önem taşıdığını belirten Alimi, bu sürecin bölgesel güvenlikle bağlantılı olduğunu ifade etti.

26 EYLÜL DEVRİMİ’NİN TARİHİ

Yemen’de 26 Eylül Devrimi, 1962 yılında Mütevekkili Krallığı’na karşı başlatıldı. Devrimin ardından Cumhuriyetçiler ile Mütevekkili yanlıları arasında 1962-1970 yılları boyunca iç savaş yaşandı. Savaşın sonunda Cumhuriyetçiler üstünlük sağladı.