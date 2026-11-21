Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, TGRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'ASKER BULUNDURMASINA YÖNELİK BİR KARAR YOK'

Yemen’e Türk askeri gönderileceğine yönelik iddialarla ilgili konuşan Fidan şu ifadeleri kullandı:

Yemen çölü dediğiniz yer o zamanki haliyle bugünkü Türkiye sınırları içerisinde kalan herhangi bir yerden farklı bir yer değil. O örneği bugüne taşımak olmaz.

İttifaka üye olan ülkeler birbirlerine güven veriyorlar. “Ben sana saldırmayacağım, sana saldıran olursa ben onunla beraber olmayacağım”

Yemen içinde asker bulundurulmasına yönelik alınmış bir karar yok. Ama Suudi Arabistan’ın savunmasına yönelik gereken destek veriliyor.

Suudi Arabistan şu an Yemen konusunda 30’a yakın ülkeyle işbirliği yapıyor. ABD, İngiltere, bazı Avrupa ülkeleri Yemen’deki hedefleri bilmiyorum kaç defa bombaladılar.