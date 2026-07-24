Yemen'in Kızıldeniz kıyısındaki önemli liman kentlerinden Hudeyde'de bazı bölgelerin yoğun bombardımana tutulduğu bildirildi. Kentte peş peşe patlama sesleri duyulurken, gökyüzünde insansız hava araçlarının (İHA) yoğun şekilde uçtuğu belirtildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Hudeyde'nin bazı noktaları bombardımanın hedefi oldu. Saldırıların ardından kentte art arda patlama sesleri duyulurken, bazı bölgelerden dumanların yükseldiği aktarıldı.

Bombardımanın kent sakinleri arasında paniğe neden olduğu ifade edildi. Bölgede İHA hareketliliğinin de arttığı kaydedildi.

Öte yandan, saldırıların hangi noktaları hedef aldığı ve bombardıman sonucunda can kaybı veya yaralanma meydana gelip gelmediğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.