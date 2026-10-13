ABD Başkanı Donald Trump, Alaska’ya hareket etmeden önce Beyaz Saray’ın bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump’a, Yemen’deki Husilere karşı olası bir müdahalede Türkiye’nin de yer almasının istenip istenmediği soruldu.

'TÜRKİYE'Yİ KATILMAYA MI DAVET EDİYORSUNUZ?'

Bir gazetecinin, “Yemen'e yanıt için Türkiye'yi katılmaya mı davet ediyorsunuz?” sorusunu yöneltmesi üzerine Trump bu soruya, “Bunu yapabilirim. Cumhurbaşkanı Erdoğan benim harika bir dostum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygım var” yanıtını verdi.

YEMEN’DE GERİLİM TIRMANIYOR

Yemen’deki Husilerin Suudi Arabistan’da sivil altyapıyı hedef alan füze ve insansız hava aracı saldırılarını artırmasının ardından Trump yönetiminin olası askeri müdahalesi gündeme geldi. Husi yönetimi ise ABD’nin savaşa dahil olması halinde hızlı ve ağır bir misillemeyle karşılık vereceğini duyurdu.

Öte yandan Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında kurulan Mekke Ortak Savunma İttifakı kapsamında, Husilerin saldırılarına karşı Riyad’a askeri güç konuşlandırılması ihtimali de tartışılıyor.

Ankara, ittifakın savunma odaklı olduğunu ve Yemen’e doğrudan müdahale planlanmadığını belirtiyor.