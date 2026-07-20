Yemen'in güney batısında, Babülmendep Boğazı üzerinde baskı uygulayan İran destekli Husiler Suudi Arabistan'a karşı ambargo kararı aldıklarını duyurdu.

Bu karar Suudi Arabistan'ın, Yemen’deki Sanaa havalimanına yaptığı saldırıdan sonra alındı.

Husiler yaptıkları açıklamada "12 yıldır süren kuşatma ve saldırılara yanıt olarak, Suudi Arabistan’a karşı derhal yürürlüğe giren bir deniz ablukası ilan ettiğini" duyurdu.

Açıklamada, ablukanın “göze göz” ilkesine dayandığı ve Suudi Arabistan’ın “aptalca eylemlerle” karşılık vermesi halinde “kapsamlı ve kararlı bir tırmanış” ile karşılanacağı belirtildi.

Yemen'de büyük bir bölge kontrol eden İran destekli Husiler, genel seferberlik çağrısında bulunarak her türlü senaryoya karşı tam hazırlık çağrısında bulundu.

Yemen’in "haklarını geri kazanma ve mevcut tüm imkânlarla ablukayı sona erdirme konusundaki kararlılıklarını" da vurguladı.

PETROL FİYATLARI NASIL ETKİLENİR?

Abluka, petrol ihracatından milyarlarca dolar kazanan Suudi Arabistan'ın Babülmendep Boğazı'nı Suudi Arabistan'a kapaması anlamına geliyor.

Suudi Arabistan, Doğu-Batı boru hattı ile Körfez ülkelerinin petrolünü Kızıldeniz üzerinden dünyaya taşıyan yegane ülkeydi.

Husilerin ambargosu, petrol fiyatlarını etkileme riski taşıyor. Ancak petrol fiyatlarında henüz bir değişiklik görünmedi.