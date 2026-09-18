İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, Suudi Arabistan'da bulunan Taif Hava Üssü'ne perşembe gecesi gerçekleştirilen saldırılarda İtalya Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-2000 Eurofighter savaş uçağının isabet aldığını açıkladı.

Bakan Crosetto, üste konuşlandırılmış olan İtalyan askerî personelinden hiçbirinin saldırıda yaralanmadığını bildirdi.

PERSONELİN DURUMU İYİ

Saldırıya ilişkin detayları paylaşan Crosetto, olayı Genelkurmay Başkanı General Luciano Portolano ile yakın temas halinde bizzat takip ettiğini belirtti. İsabet alan uçağın üssün merkezi olmayan ayrı bir bölümünde yer aldığını aktaran Crosetto, şu ifadeleri kullandı:

“Dün gece, Genelkurmay Başkanı General Luciano Portolano ile yakın temas halinde, Suudi Arabistan’daki gelişmeleri, özellikle de çok sayıda saldırının hedefi olan ve Inherent Resolve Operasyonu kapsamında İtalyan personelinin görev yaptığı Taif Hava Üssü’ndeki durumu büyük bir dikkatle bizzat takip ettim. Hiçbir İtalyan askerî personeli saldırıdan etkilenmedi. Saldırıda, üssün içerisinde ve merkezi olmayan/ayrı bir bölümünde bulunan İtalyan F-2000 savaş uçağı isabet aldı. Personelimizin kullandığı araçlarda veya altyapıda başka herhangi bir hasar meydana gelmedi.”

İTALYA'NIN KÖRFEZDEKİ GÖREVİ

İtalya’nın Körfez bölgesindeki askeri varlığı birden fazla görev ve operasyon çerçevesinde yürütülüyor.

Bu görevlerden birini ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon tarafından sürdürülen Inherent Resolve Operasyonu oluşturuyor.

Ancak İtalya’nın Suudi Arabistan’daki askerî konuşlanması, Inherent Resolve Operasyonu’ndan ayrı olarak yürütülen Task Force Air – Arabia kapsamında gerçekleştiriliyor.

İtalya Savunma Bakanlığı tarafından 2026 yılında oluşturulan görev gücü, Körfez bölgesindeki güvenlik durumunun kötüleşmesinin ardından Suudi Arabistan’ın yanı sıra Kuveyt ve Bahreyn’in hava sahalarının gözetlenmesi ve hava savunmasına katkı sağlamak amacıyla konuşlandırıldı.

Görev kapsamında İtalya Hava Kuvvetleri’ne ait F-2000 Eurofighter savaş uçakları kullanılırken, söz konusu birlik aynı zamanda bölgede bulunan İtalyan askerî personelinin ve İtalya’nın ulusal çıkarlarının korunmasına destek veriyor.