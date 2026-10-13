Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki askeri koalisyon ile Husi hareketi arasında karşılıklı açıklamalarla tansiyon yükseldi.

Koalisyonun başkent Sana'ya yönelik operasyon hazırlığı içerisinde olduğunu bildirmesine sert tepki gösteren Husiler, kente düzenlenecek herhangi bir saldırıya Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ı hedef alan şiddetli ve ağır bir misillemeyle karşılık verileceği uyarısında bulundu.

Bu uyarından bir saat sonra Husiler Suudi petrol tesislerinden çalışan işçilere "tesisleri bir an önce terk edin" dedi.

Bu açıklamadan kısa süre sonra Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon, sivillere Yemen’in başkent Sanaa’daki en büyük petrol şirketi Al-Sabaha’nın tesislerini tahliye etmeleri konusunda uyarıda bulunarak, yakında bir saldırı olacağına işaret etti.

SUUDİ ARABİSTAN SALDIRILARA BAŞLADI

Suudi Arabistan uçakları Husi kontrolündeki Sanaa'ya hava saldırısı başlattı. Bölgede patlamalar duyuldu.

Suudi Arabistan'ın saldırısının ardından Husiler tarafından önceden duyurulan hedeflere karşı saldırı düzenlenmesi bekleniyor.

HUSİLER HEDEFLERİNİ AÇIKLADI

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü, Yemen'in başkenti Sana'da planlanan özel operasyonlar öncesinde sivillere yönelik kısa süre içinde tahliye uyarıları yapılacağını duyurdu.

Husi milisleri, “Suudi petrol tesislerinde görev yapan tüm uzman, mühendis ve işçilere”, hayatlarını tehlikeye atmamak için “daha önce saldırıya uğramış olsun ya da olmasın” hedef teşkil eden bölgeleri terk etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

Açıklamada "Vatandaşları, Dammam'daki Aramco merkezini ve Riyad'daki Kral Halid Havalimanı'nı tahliye etmeye çağırıyoruz. Başkent Sanaa'nın hedef alınması durumunda, tahliyesini talep ettiğimiz yerleri derhal hedef alacağız" denildi.

Açıklamada, söz konusu operasyonların askeri kapsamı ile tam olarak ne zaman başlayacağına ilişkin ayrıntılı bir bilgi paylaşılmadı.

3 İHA ENGELLENDİ

Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyon güçleri ayrıca, Riyad'ın kuzeyinde üç insansız hava aracının (İHA) engellendiğini kamuoyuna açıkladı.

Husi güçleri tarafından fırlatıldığı belirtilen iki füzenin de hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, füzelerden birinin Suudi Arabistan'ın güneyinde yer alan Hamis Muşayt kentini hedef almak üzere fırlatılmasının planlandığı bilgisi yer aldı.