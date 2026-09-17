Yemen'de Suudi Arabistan destekli Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi (PLC) güçleriyle çatışan Husilerin Savunma Bakanlığı Danışmanı Tuğgeneral ı Abid el Thawr, Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yaptı.

Al Araby kanalında konuşan el Thawr, Mekke anlaşmasına dem vurarak Türkiye'ye tehditkar sözler savurdu.

Milli Savunma Bakanlığının Husilerin Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı'ndaki eylemlerinin küresel deniz ticaretine zarar verdiğine yönelik açıklamalarına yanıt veren Abid el-Thawr, Al Araby televizyonuna konuştu.

Milli Savunma Bakanlığının beyanlarını değerlendiren el-Thawr, "Türkiye, Suudi Arabistan ile ittifak kurduktan sonra bizim için artık bir düşmandır." dedi.

'TÜRKİYE DARAĞACINA GELMİŞTİR'

MSB'nin açıklamalarının kendileri için bir değer taşımadığını savunarak, "Eğer Türkiye şu an Suudi Arabistan'ın emirleriyle hareket ediyor ve bu açıklamayı yapıyorsa, bunun bizim nezdimizde hiçbir kıymeti yoktur. Önemli olan Cibuti ve Somali gibi bize kıyısı olan ülkelerin ne dediğidir." ifadelerini kullandı.

Olası bir uluslararası koalisyona Türkiye'nin katılması ihtimaline değinen el-Thawr, "Eğer Türkiye savaşa girip Suudi Arabistan'ı savunacağını kastediyorsa, biz hazırız." diye konuştu.

Çatışmanın genişlemesi durumunda Ankara'yı hedef alacaklarını belirten el-Thawr, şunları kaydetti:

"Eğer Türkiye, Suudi Arabistan ile birlikte bu bölgeleri kurtarmak için yeterli güce sahip olduğunu düşünüyorsa, yemin ederim ki biz hazırız ve kaybeden Türkiye olacaktır. Türkiye bir Amerika veya İngiltere gücünde olamaz ama kendi ayaklarıyla bu bölgeye, darağacına gelmiştir. Biz kendi toprağımızı, dinimizi savunuyoruz. Türkiye'nin buraya gelmekle ne işi olabilir?"

'BOĞAZ SADECE ONLARA KAPALI'

Babülmendep Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliğine ilişkin uluslararası endişeleri reddeden el-Thawr, "Dünyadaki tüm gemiler geçiyor, sadece Suudi Arabistan gemilerinin geçişi, şekli ve yükü ne olursa olsun engelleniyor." dedi.

ABD ile Umman'ın başkenti Maskat'ta gizli görüşmeler yapıldığına dair iddiaları yalanlayan el-Thawr, "Bizim şu anki hedefimiz Suudi Arabistan gemilerini engellemektir ve savaşımız Suudi Arabistan'ladır. Bu savaşa kendini dahil etmek isteyen başka herhangi bir ülke olursa, işte meydan buradadır. Başka bir taraf girerse, Kızıldeniz'deki yasak ve engelleme kapsamına o da dahil olacaktır." şeklinde konuştu.

'SUUDİ ARABİSTAN SİVİLLERİ VURUYOR'

Yemen içindeki çatışmalara ve Kahbub cephesindeki duruma da değinen el-Thawr, hükümet güçlerinin El-Mudaraba ve El-Musaymir bölgelerinden topçu atışları yaptığını söyledi.

Suudi Arabistan'ın 450'den fazla hava saldırısı düzenleyerek sivilleri hedef aldığını öne süren el-Thawr, uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetini meşru kabul etmediklerini vurguladı.

El-Thawr, "Güneydeki güçler taahhütlerine uymaz ve El-Mudaraba'dan öteye geçmeme kuralını ihlal ederse, biz de bugün bölgelerimizi savunmakla yükümlüyüz ve güçlerimiz daha fazla ilerlemek zorunda kalacaktır." ifadelerini kullandı.

Cibuti'ye sığınan bin 400'den fazla kişinin sivil olmadığını savunan el-Thawr, "Cibuti'ye sığınanların bir kısmının askeri üniforma veya ceket giydiğini ve aileleriyle birlikte tam teçhizatlı olarak gittiklerini gördünüz. Bunlar evlerindeki tüm eşyalarla birlikte taşındılar." beyanında bulundu.