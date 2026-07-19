Türk futbol tarihinin en büyük transfer operasyonlarından biri için geri sayım başladı. Leandro Trossard hamlesiyle Avrupa’da büyük ses getiren Beşiktaş asıl bombayı Mohamed Salah ile patlatmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar 15 milyon Euro isteyen Mısırlı yıldızı 12 milyon Euro garanti ücret ve başarıya bağlı 2 milyon Euro bonus içeren teklifle ikna etmek üzere. Artık resmi açıklama beklenirken, bu transfer operasyonunun perde arkasında yaşananlara SÖZCÜ ulaştı.

BODRUM’DAN VİLLA

Mohamed Salah, Liverpool’dan ayrıldıktan sonra Avrupa, MLS ve Orta Doğu’dan birçok teklif aldı. Özellikle Suudi Arabistan’dan gelen 20 milyon Euro’luk astronomik maaş önerisi dikkat çekiciydi. Mısırlı yıldız son sözü çocukluk aşkı eşi Magi’ye bıraktı. “Müslüman bir ülkeye gidelim” diyen Magi, tercihini hayranı olduğu Türkiye’den yana kullandı. Çift geçen yıl Bodrum’un Gündoğan Küçükbük bölgesinde yaklaşık 400 milyon TL değerinde lüks bir villa satın almıştı. Beşiktaş’a transferi kesinleşince Salah ve ailesinin ikinci evi Türkiye olacak.