Geleneksel kamyonların geniş dönüş yarıçapı ve kısıtlı manevra kabiliyeti nedeniyle dar alanlarda yaşadığı yavaşlık ve güvenlik risklerini ortadan kaldırmayı hedefleyen bu yeni teknoloji, sürücüsüz yapısıyla dikkat çekiyor.

KAZA RİSKİNİ YÜZDE 90 AZALTIYOR

Shuanglin K7, yerinde dönebilme ve yana doğru kayarak hareket edebilme yetenekleri sayesinde karmaşık manevra ihtiyacını minimize ediyor. Bu teknolojik atılım, maden sahalarındaki kaza riskini yüzde 90 oranında azaltırken, taşıma verimliliğinde de yüzde 35’lik bir artış sağlıyor.

Geleneksel mekanik aksların yerini alan elektronik kontrol sistemi, her tekerleğin bağımsız bir motor ve fren ünitesi olarak çalışmasına olanak tanıyor. Bu sayede kamyon, bir bileşende arıza yaşansa dahi yüzde 70 kapasiteyle çalışmaya devam edebilen güvenli bir yedekleme sistemine sahip oluyor.

158 TON YÜK TAŞIYABİLİYOR

Yaklaşık 14 metre uzunluğa ve 5 metre yüksekliğe sahip olan dev araç, 110 tonluk kendi ağırlığının üzerine 158 ton yük taşıyabiliyor.

Toplamda 100 metreküplük kargo hacmi sunan K7, tam yüklü halde saatte 29 kilometre hıza ulaşabiliyor. Kesintisiz çalışma prensibiyle tasarlanan araç, sadece beş dakika süren hızlı batarya değişim sistemi sayesinde şarj bekleme sürelerini ortadan kaldırıyor.

Ayrıca rejeneratif frenleme sistemiyle, hareket halindeyken kaybedilen enerjinin yüzde 85’ini geri kazanarak yüksek enerji verimliliği sunuyor.